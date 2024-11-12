Жители Коми стали активнее искать новую работу в преддверии зимы

Специалисты hh.ru исследовали рынок труда за последние 30 дней и обнаружили, что местные кандидаты стали активнее, откликаясь на вакансии в преддверии зимнего сезона. Об этом сообщает "Комиинформ".

За этот период рынок труда пополнился 18 тысячами новых кандидатур. Уровень активности тех, кто стремится сменить работу или найти более подходящую позицию, увеличился на 24%.