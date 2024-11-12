Жители Коми стали активнее искать новую работу в преддверии зимы
- 12:45 12 ноября
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- Инесса Богатая
Специалисты hh.ru исследовали рынок труда за последние 30 дней и обнаружили, что местные кандидаты стали активнее, откликаясь на вакансии в преддверии зимнего сезона. Об этом сообщает "Комиинформ".
За этот период рынок труда пополнился 18 тысячами новых кандидатур. Уровень активности тех, кто стремится сменить работу или найти более подходящую позицию, увеличился на 24%.
Наибольший рост интереса к поиску работы в Коми за этот месяц показали представители автомобильной индустрии (рост числа новых резюме на 91%), а также работники общественного питания и туризма (+56%). Водители, логисты, складские работники и курьеры заняли третью позицию по активности (+41%). Следом за ними по степени вовлеченности следуют охранники, специалисты по информационной защите, полицейские и другие работники сектора безопасности (+37%).
Активность в поиске работы и подработки перед зимними праздниками также возросла среди представителей различных профессий и консультантов по стратегии – их активность увеличилась на 34%. Дворники, уборщики и другой обслуживающий персонал усилили свое присутствие на рынке труда (+27%). IT-специалисты увеличили активность на 25%, строители – на 22%. Страховые агенты также больше задумываются о смене работы. Однако в некоторых сферах, таких как массмедиа и развлекательная индустрия, количество новых резюме снизилось на 1%, в розничной торговле – на 15%, а в области спорта и красоты – на 21%.
Во время этого месяца местные жители не повысили свои зарплатные взыскания: они продолжают рассчитывать на зарплату не менее 50 тысяч рублей. В течение года их требования остались на прежнем уровне и не изменились с начала года.