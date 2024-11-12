11 команд примут участие в Кубке России по северному многоборью в столице Коми

В Сыктывкаре с 12 по 16 ноября состоится Кубок России по северному многоборью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Коми.

По информации ведомства, на соревнования приедут порядка ста спортсменов из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Чукотского автономных округов, Тюменской, Магаданской, Сахалинской областей, а также Красноярского и Хабаровского краёв, республик Саха (Якутия) и Коми.