11 команд примут участие в Кубке России по северному многоборью в столице Коми
- 11:45 12 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре с 12 по 16 ноября состоится Кубок России по северному многоборью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Коми.
По информации ведомства, на соревнования приедут порядка ста спортсменов из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Чукотского автономных округов, Тюменской, Магаданской, Сахалинской областей, а также Красноярского и Хабаровского краёв, республик Саха (Якутия) и Коми.
"Одной из наших целей является привлечение как можно большего числа зрителей на Кубок России, чтобы они могли ближе познакомиться с видами спорта, представленными в соревнованиях, так как они могут быть малоизвестными. Мы также надеемся, что Кубок будет зрелищным, участники проявят себя достойно и покажут высокие результаты", — сказал представитель Федерации Республики Коми по северному многоборью Константин Чупров.
Следует отметить, что соревнования всероссийского уровня по северному многоборью впервые пройдут в нашем регионе. В столице Коми спортсмены будут соревноваться за медали в пяти дисциплинах: тройной прыжок с отталкиванием обеими ногами, бег с палкой, метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей и прыжки через нарты.
Торжественное открытие Кубка запланировано на вторник, 12 ноября, на базе региональной "Спортивной школы №1".