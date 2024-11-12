Ростислав Гольдштейн дал сутки решить проблему неработающего лифта в новой больнице в Коми
- 10:45 12 ноября
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- Инесса Богатая
Ростислав Гольдштейн дал Правительству Коми сутки на ввод в эксплуатацию лифта в больнице Усть-Цильмы. Об этом сообщает пресс-служба Главы республики.
Исполняющий обязанности главы Республики Коми поручил Игорю Дягилеву, заместителю председателя регионального правительства, отвечающему за здравоохранение, выехать на место и проконтролировать решение проблемы лично.
Напомним, что лифт в новом корпусе больницы Усть-Цильмы не функционирует из-за отсутствия обслуживающей компании в муниципалитете. Усть-Цилемская центральная районная больница получила средства для заключения договора с такой организацией.
Ростислав Гольдштейн отметил, что лифт должен обслуживаться не частной фирмой, а государственным учреждением с лицензией на эту деятельность.
Эту задачу врио главы Республики Коми поставил перед правительством региона на рабочем совещании, где обсуждались вопросы, требующие быстрого решения.
"Я в курсе ситуации в Республике. Регион выглядит неплохо по ряду показателей. Однако каждую цифру следует анализировать с точки зрения воздействия мер правительства на жителей Коми, улучшилась ли их жизнь. Пока люди недовольны. Наша задача — трансформировать наши действия в повышение качества жизни как в городах, так и в сельской местности Республики", — подчеркнул Ростислав Гольдштейн.