"С сегодняшнего дня — запрещено": новое правило вводится для всех, у кого есть квартира или дача в России
- 10:05 12 ноября
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- Служба новостей
Новое правило в ближайшее время станет актуально для всех, у кого в собственности есть дача или квартира. Определенные действия будет запрещено совершать с любым объектом недвижимости, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказала юрист Ирина Сивакова, изменение коснется процесса переоформления собственности на другого человека. Очень часто этим пользуются различные мошенники в сфере недвижимости. Они используют поддельные документы или обман для того, чтобы сделать новым собственником квартиры или дачного участка своего подельника.
В результате квартира или дача попросту «уходят» в чужие руки, а сам уже бывший владелец об этом может не подозревать, потому что все сделки проводятся без его личного участия.
Но теперь все россияне смогут защитить себя от такого посягательства. Для этого необходимо будет установить запрет на проведение любых сделок с недвижимостью без ведома настоящего владельца. Сделать это можно через портал госуслуг, где нужно будет отправить заявление в Росреестр. Тогда в базе этого ведомства появится соответствующая пометка, что делать что-либо с квартирой или дачей без собственника запрещено.
Причем такая услуга будет бесплатной для всех граждан, и тогда третьи лица не смогут ни продать квартиру, не передать ее другим или же аннулировать права на недвижимость. Мошенникам не поможет даже доверенность, потому что в данном случае она не будет иметь никакой силы.