"С сегодняшнего дня — запрещено": новое правило вводится для всех, у кого есть квартира или дача в России

Новое правило в ближайшее время станет актуально для всех, у кого в собственности есть дача или квартира. Определенные действия будет запрещено совершать с любым объектом недвижимости, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказала юрист Ирина Сивакова, изменение коснется процесса переоформления собственности на другого человека. Очень часто этим пользуются различные мошенники в сфере недвижимости. Они используют поддельные документы или обман для того, чтобы сделать новым собственником квартиры или дачного участка своего подельника.