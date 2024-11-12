Стало известно, когда восстановят движение по улицам Гаражной и Кирова в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре на двух участках городских улиц движение автотранспорта временно ограничено. Соответствующая информация размещена на официальном портале администрации столицы Коми, сообщает "Комиинформ". По информации издания, из-за аварийно-восстановительных работ на тепловой сети, которые проводит филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", перекрыт проезд по всей ширине улицы Гаражной, начиная с пересечения с улицей Димитрова и до здания № 1. Объехать эту зону можно, выбрав маршруты по улицам Маркова, Димитрова и Октябрьский проспект.

В часы пик данный отрезок улиц пользуется особой популярностью у автомобилистов, что приводит к заторам на альтернативных маршрутах: Димитрова, Маркова и на Октябрьском проспекте, начиная от пересечения с Димитрова до Сысольского шоссе. Рекомендуется планировать маршрут с учетом времени и существующих ограничений. Движение вновь станет доступным 15 ноября.