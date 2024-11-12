Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Мудрые хозяйки всегда добавляют зубную пасту в уксус и бед не знают: вот для чего это нужно — решение проблем по щелчку

Мудрые хозяйки всегда добавляют зубную пасту в уксус и бед не знают: вот для чего это нужно — решение проблем по щелчку

Автор Дзен-канала «Советы для дома» поделилась простым, но эффективным чистящим средством. Нам понадобятся уксус и зубная паста.

Приготовление

  • Смешайте в емкости 150 мл уксуса, пол столовой ложки зубной пасты и 2 столовые ложки соли.
  • Перемешайте до однородности.
  • Перелейте средство в бутылочку с распылителем.

Где и как использовать

Обрызгайте раковину и смеситель, оставьте на 10-15 минут. В местах с налетом приложите бумажные полотенца на 1 час. Смочите губку водой и очистите раковину. Если налет не отмывается, используйте средство на бумажном полотенце и оставьте ещё на время. Сполосните раковину проточной водой и вытрите насухо.

Для очистки душевой кабины и плитки обрызгайте их средством и оставьте на 15 минут. Обработайте смесители и лейку. Через 15 минут очистите душевую кабину мягкой губкой. Сполосните всё водой и уберите воду водосгоном. Протрите углы и смесители тряпочкой.

Для очистки унитаза обрызгайте его средством и оставьте на 30 минут. Затем очистите ершиком, пишет news102.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости