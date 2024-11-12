Мудрые хозяйки всегда добавляют зубную пасту в уксус и бед не знают: вот для чего это нужно — решение проблем по щелчку
- 07:15 12 ноября
- 12+
- Служба новостей
Автор Дзен-канала «Советы для дома» поделилась простым, но эффективным чистящим средством. Нам понадобятся уксус и зубная паста.
Приготовление
- Смешайте в емкости 150 мл уксуса, пол столовой ложки зубной пасты и 2 столовые ложки соли.
- Перемешайте до однородности.
- Перелейте средство в бутылочку с распылителем.
Где и как использовать
Обрызгайте раковину и смеситель, оставьте на 10-15 минут. В местах с налетом приложите бумажные полотенца на 1 час. Смочите губку водой и очистите раковину. Если налет не отмывается, используйте средство на бумажном полотенце и оставьте ещё на время. Сполосните раковину проточной водой и вытрите насухо.
Для очистки душевой кабины и плитки обрызгайте их средством и оставьте на 15 минут. Обработайте смесители и лейку. Через 15 минут очистите душевую кабину мягкой губкой. Сполосните всё водой и уберите воду водосгоном. Протрите углы и смесители тряпочкой.
Для очистки унитаза обрызгайте его средством и оставьте на 30 минут. Затем очистите ершиком, пишет news102.ru.