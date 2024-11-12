Замиокулькас начнет выпускать новые побеги даже зимой: для подкормки используем простейшее средство из аптечки
- 07:13 12 ноября
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- Служба новостей
Стало известно, чем подкормить замиокулькас для правильного развития
Замиокулькас — это удивительное тропическое растение, которое требует внимательного ухода, включая регулярные подкормки для полноценного роста и развития. При достаточном питании это растение способно активно расти даже в зимний период.
Хотя многие садоводы предпочитают использовать готовые удобрения из магазина, есть и менее традиционный, но весьма эффективный вариант подкормки — облепиховое масло, которое можно купить в аптеке.
Чаще всего для подкормки растений применяют касторовое масло, но для замиокулькаса облепиховое масло является более подходящим. Оно способствует улучшению иммунитета растения, укреплению его корней, стимулирует рост новых побегов и листьев, а также обладает обеззараживающими свойствами.
Чтобы приготовить подкормку, нужно добавить 3 столовые ложки облепихового масла в 1 литр воды, как рекомендует агроном Ксения Давыдова. После тщательного взбалтывания смеси можно переходить к поливу растения.
Достаточно использовать такую подкормку дважды в месяц, и уже в ближайшие недели можно будет увидеть первые результаты. Облепиховое масло абсолютно безопасно для замиокулькаса, но его не стоит применять в чистом виде.
Полезно помнить, что идеальная температура для содержания замиокулькаса составляет 23−30 градусов тепла, а зимовать он предпочитает при температуре не ниже +15 градусов, пишет hibiny.ru.