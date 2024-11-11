В Сыктывкаре снова подорожал бензин
- 20:30 11 ноября
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- Инесса Богатая
На автозаправочных станциях столицы республики самый дешевый бензин подорожал сильнее всех. Средняя цена топлива марки А-98 в октябре почти достигла 80 рублей за литр. Об этом сообщает "Комистат".
Ведомство регулярно предоставляет данные о ценах на нефтепродукты для Сыктывкара, Ухты, Воркуты и по республике в целом. Последний отчет включает данные о стоимости по состоянию на 5 ноября.
Согласно информации, в сентябре 2024 года цены на бензин различных марок в Сыктывкаре каждую неделю повышались.
В конце сентября средняя цена на А-92 по городу составляла 49,03 рубля за литр, а к началу ноября увеличилась на 3 рубля 31 копейку (52,34 рубля за литр), что эквивалентно росту на 6,8%.
Бензин марки А-95 подорожал на 34 копейки: от 57,20 рубля в сентябре до 57,54 рубля в начале ноября, увеличившись на 0,6%.
Средняя стоимость АИ-98 за месяц возросла на 2,6%, или на 2 рубля, достигнув 79,68 рубля за литр (было 77,68 рубля).
Цена дизельного топлива также поднялась: литр стал стоить 68, 06 рубля, что больше на 1 рубль 81 копейку, чем месяцем ранее, с увеличением на 2,7%.