В Сыктывкаре снова подорожал бензин

На автозаправочных станциях столицы республики самый дешевый бензин подорожал сильнее всех. Средняя цена топлива марки А-98 в октябре почти достигла 80 рублей за литр. Об этом сообщает "Комистат".

Ведомство регулярно предоставляет данные о ценах на нефтепродукты для Сыктывкара, Ухты, Воркуты и по республике в целом. Последний отчет включает данные о стоимости по состоянию на 5 ноября.