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Смело берите 4 пачки – внутри только чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Смело берите 4 пачки – внутри только чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного маслаfreepik.com

Сегодня сливочное масло остается одним из самых востребованных продуктов среди россиян. Однако многие покупатели сомневаются в его качестве и натуральности, представленных на полках магазинов.

Чтобы облегчить выбор и обеспечить безопасность потребителей, специалисты Росконтроля провели тщательное исследование различных марок масла и составили список брендов, которым можно доверять.

Основные опасения покупателей связаны с возможной фальсификацией и несвежестью продукта. Фальсификаты могут включать использование растительных или говяжьих жиров вместо настоящих сливок. Также потребители беспокоятся о наличии вредных микроорганизмов в масле.

Росконтроль проверил множество марок сливочного масла с содержанием жира от 72,5% до 82,5%. Результаты исследования позволили выделить бренды, которые можно считать надежными и безопасными для употребления.

В категории масла с жирностью 82,5% лидерами стали следующие марки:

  • «Вкуснотеево»
  • Valuiki «Традиционное»
  • «Экомилк»
  • «Белорусское»
  • «Традиционное»

Эти бренды производят масло исключительно из натуральных сливок без посторонних добавок, обладая при этом отличными вкусовыми качествами, пишет gorodkirov.ru.

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