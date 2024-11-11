В Сыктывкаре убирают урны и скамейки на "зимнюю спячку"
- 14:30 11 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре продолжают готовить уличные и дорожные сооружения к зиме — с улиц убирают урны, а в парках и скверах исчезают скамейки. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство".
Так, коммунальные службу с улицы Кирова уже увезли около 40 парковых лавок. Эта уличная мебель будет храниться на территории муниципального учреждения до весны, когда она вернется на места после полной реставрации.
Большинство урн, установленных у пешеходных переходов и на перекрестках, также отправлены на зимовку. Мусор можно выбрасывать в специальные контейнеры, урны на остановках или на улицах с интенсивным пешеходным движением. В таких местах мусорки обычно остаются зимой, и предприятие ежедневно контролирует их наполненность и очищает их.
Коммунальные службы также позаботились о молодых деревьях, высаженных в рамках озеленения города. Теперь их защищают каркасные конструкции от снега и уборочной техники. Точно так же огорожен фонтан на Театральной площади, чтобы установить световые фигуры к новогодним праздникам.
Металлические барьеры, оберегавшие обочины летом, наоборот, убирают, чтобы они не мешали уборке снега. Их вернут весной вместе с урнами и скамейками.
К тому же, чтобы оперативно реагировать на появление гололеда и облегчить труд рабочих, у лестниц установлены контейнеры с противогололедными материалами, запасы которых будут регулярно пополняться в течение всей зимы.