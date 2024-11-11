В Сыктывкаре убирают урны и скамейки на "зимнюю спячку"

В Сыктывкаре продолжают готовить уличные и дорожные сооружения к зиме — с улиц убирают урны, а в парках и скверах исчезают скамейки. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство".

Так, коммунальные службу с улицы Кирова уже увезли около 40 парковых лавок. Эта уличная мебель будет храниться на территории муниципального учреждения до весны, когда она вернется на места после полной реставрации.