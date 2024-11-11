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Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится

Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравитсяfreepik.com

Эти нежные куриные котлеты с добавлением майонеза и крахмала получаются невероятно сочными и ароматными. Их просто готовить, и они идеально подойдут для быстрого ужина, пишет pravda.ru.

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • 2 ст. л. майонеза
  • 1 ст. л. крахмала
  • 1 яйцо
  • 1 луковица
  • Специи по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Инструкция по приготовлению:

  1. Перед тем как нарезать филе, протрите его бумажным полотенцем и положите в морозильник на 5-7 минут. Это сделает филе немного тверже и облегчит нарезку.
  2. В небольшой миске смешайте нарезанное куриное филе с яйцом и мелко порезанным или натертым луком.
  3. Добавьте крахмал, майонез, соль, черный молотый перец и приправу для курицы (можно использовать любые любимые специи). Тщательно перемешайте фарш.
  4. Оставьте фарш на 20 минут, чтобы яйцо и крахмал сделали его более плотным, что предотвратит распадание котлет при жарке.
  5. Влейте в сковороду достаточное количество растительного масла для жарки и разогрейте его до высокой температуры.
  6. С помощью ложки выкладывайте фарш на сковороду, придавая ему форму котлет.
  7. Обжаривайте котлеты с одной стороны, затем переверните. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить еще по 3-4 минуты с каждой стороны до полной готовности.

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