Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
- 17:03 11 ноября
- 12+
- Служба новостей
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Эти нежные куриные котлеты с добавлением майонеза и крахмала получаются невероятно сочными и ароматными. Их просто готовить, и они идеально подойдут для быстрого ужина, пишет pravda.ru.
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 2 ст. л. майонеза
- 1 ст. л. крахмала
- 1 яйцо
- 1 луковица
- Специи по вкусу
- Растительное масло для жарки
Инструкция по приготовлению:
- Перед тем как нарезать филе, протрите его бумажным полотенцем и положите в морозильник на 5-7 минут. Это сделает филе немного тверже и облегчит нарезку.
- В небольшой миске смешайте нарезанное куриное филе с яйцом и мелко порезанным или натертым луком.
- Добавьте крахмал, майонез, соль, черный молотый перец и приправу для курицы (можно использовать любые любимые специи). Тщательно перемешайте фарш.
- Оставьте фарш на 20 минут, чтобы яйцо и крахмал сделали его более плотным, что предотвратит распадание котлет при жарке.
- Влейте в сковороду достаточное количество растительного масла для жарки и разогрейте его до высокой температуры.
- С помощью ложки выкладывайте фарш на сковороду, придавая ему форму котлет.
- Обжаривайте котлеты с одной стороны, затем переверните. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить еще по 3-4 минуты с каждой стороны до полной готовности.