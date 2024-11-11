Срочно избавьтесь от этой вещи в доме: она приносит бедность и забирает все здоровье и губит всех

Многие из нас верят, что окружающие вещи могут влиять на наше благополучие. Одни предметы способны придавать уют и положительную энергию, в то время как другие могут приносить негатив, включая неудачи, болезни и финансовые трудности, пишет pg21.ru.

Одними из таких нежелательных предметов считаются старые и сломанные вещи. Считается, что они наполнены негативной энергией и связаны с прошлыми неудачами.