Забыла про запотевшие стекла навсегда: просто кладу пакет под лобовое и езжу с кайфом всю зиму
- 13:30 11 ноября
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- Служба новостей
С наступлением холодов конденсат на внутренней стороне лобового стекла становится частой проблемой, особенно в автомобилях со старым уплотнением окон, но не только — его могут вызывать горячие напитки, дыхание или даже небольшие перепады температуры внутри и снаружи машины. Конденсат не только усложняет видимость, но и отнимает утреннее время на протирку стекол.
Однако, как поделилась в лайфхакер Лианна в Сети, существует простой способ избавиться от этой проблемы — использовать пакеты-осушители. Эти небольшие мешочки поглощают лишнюю влагу в салоне и эффективно предотвращают запотевание стекол. Лианна отметила, что достаточно оставить один из пакетов на приборной панели, и к утру стекла останутся сухими.
Эти пакеты компактны, и при этом их можно использовать многократно — для восстановления достаточно поместить их в микроволновку. Пользователи, протестировавшие этот способ, отмечают, что осушители действительно помогают сохранять лобовое стекло чистым, делая поездки более комфортными и безопасными, пишет krasnoyarskmedia.ru.