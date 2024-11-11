Забыла про запотевшие стекла навсегда: просто кладу пакет под лобовое и езжу с кайфом всю зиму

С наступлением холодов конденсат на внутренней стороне лобового стекла становится частой проблемой, особенно в автомобилях со старым уплотнением окон, но не только — его могут вызывать горячие напитки, дыхание или даже небольшие перепады температуры внутри и снаружи машины. Конденсат не только усложняет видимость, но и отнимает утреннее время на протирку стекол.

Однако, как поделилась в лайфхакер Лианна в Сети, существует простой способ избавиться от этой проблемы — использовать пакеты-осушители. Эти небольшие мешочки поглощают лишнюю влагу в салоне и эффективно предотвращают запотевание стекол. Лианна отметила, что достаточно оставить один из пакетов на приборной панели, и к утру стекла останутся сухими.