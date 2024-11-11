Бетон выдержит любые морозы: что добавить в раствор для повышения морозостойкости
- 11:04 11 ноября
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- Служба новостей
Строительство зимой требует особого внимания к выбору материалов и технологий. Бетон и сухие смеси, используемые для приготовления раствора, должны содержать специальные компоненты, которые повышают их морозостойкость.
Добавки регулируют пластичность раствора, обеспечивают его работоспособность и препятствуют замерзанию жидкости. Благодаря этому масса сохраняет свои характеристики, а швы, стяжки и фундамент не растрескиваются.
Даже после оттепели такой бетон останется непригодным для использования. Поэтому при строительстве в холодное время года важны противоморозные компоненты.
Автор Дзен-канала «Сделай своими руками» рассказал, что обязательно нужно добавлять в бетон при закладке фундамента сооружений. Приготовьте раствор и положите в него непищевую кальцинированную соду. Она не только повышает морозостойкость смеси, но и ускоряет её схватывание приблизительно на 15−20%.
Важно соблюдать пропорции: сода должна составлять не более 2% от массы сухого цемента, то есть вносите 20 г средства на 1 килограмм цемента. Переизбыток компонента может негативно сказаться на свойствах раствора.
Добавлять соду в сухом виде в бетон нельзя. Сначала растворите её в воде, а затем добавьте в готовую смесь цемента, песка и щебня. Таким образом, сода равномерно распределится в бетоне. Важно использовать готовый раствор немедленно.