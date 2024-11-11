Бетон выдержит любые морозы: что добавить в раствор для повышения морозостойкости

Строительство зимой требует особого внимания к выбору материалов и технологий. Бетон и сухие смеси, используемые для приготовления раствора, должны содержать специальные компоненты, которые повышают их морозостойкость.

Добавки регулируют пластичность раствора, обеспечивают его работоспособность и препятствуют замерзанию жидкости. Благодаря этому масса сохраняет свои характеристики, а швы, стяжки и фундамент не растрескиваются.