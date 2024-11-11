Лишь 40% сыктывкарцев поддерживают идею оплаты образования родителей за счет маткапитала

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Лишь 40% жителей Сыктывкара поддерживают идею разрешить родителям использовать материнский капитал для оплаты собственного образования. Об этом сообщает SuperJob. Депутат Государственной Думы С. Колунов предложил расширить возможности использования материнского капитала, добавив оплату образования для родителей ребенка. Согласно данным опроса SuperJob, данную инициативу поддержали 40% сыктывкарцев: "Согласен, родители должны иметь возможность развиваться"; "Когда родители учатся, это благотворно сказывается на детях". Тем не менее, треть респондентов высказались против: "Думаю, уже хватает вариантов для использования материнского капитала"; "Капитал предназначен для детей, а не для родителей. Я против". 26% участников затруднились с ответом.

Мужчины высказали больше поддержки этой инициативе по сравнению с женщинами: 44% против 35%. Люди в возрасте от 35 до 44 лет показали наибольшую поддержку — 45% (среди опрошенных младше 34 лет — 37%, среди тех, кто старше 45 лет, — лишь 34%). Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты были согласны с расширением возможностей материнского капитала: среди тех, чьи доходы до 50 тысяч рублей в месяц, поддержка составила только 31%, тогда как среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей — уже 39%.