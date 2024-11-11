Жительнице Коми грозит до трех лет тюрьмы за фиктивную регистрацию уроженки Киргизии

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В Усинске во время проверки жилых районов полицейский обнаружил случай поддельной регистрации иностранного гражданина, сообщила пресс-служба МВД Коми. По информации пресс-службы регионального ведомства, сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки выяснили, что 63-летняя жительница города зарегистрировала на своей жилплощади 27-летнюю женщину из Киргизии. Однако фактически она там не проживала.

Добавим, что против пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Отметим, что эта статья предусматривает максимальное наказание в виде заключения на срок до трех лет.

Проводится расследование.

МВД Республики Коми напоминает об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию граждан РФ, иностранных граждан, а также лиц без гражданства.