Как спасти заиленную выгребную яму и не вызывать ассенизатора каждые две недели: что залить внутрь
- 11 ноября 11:00
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- Служба новостей
Выгребные ямы со временем начинают наполняться все быстрее. Многие даже не замечают того момента, когда начинают откачивать переполнившийся септик по 1−2 раза в месяц. Это — затратно, услуги ассенизатора ныне очень дороги. В среднем, ассенизаторы берут в зависимости от региона от 1000 до 3000 рублей за одну откачку. Как быть?
Если ваша выгребная яма после откачки быстро наполняется, говорят специалисты профильного портала kanalizatsiyavse.ru, наиболее вероятная причина — заиливание. Тут не справиться с проблемой народными средствами. Сода и уксус эффективны только при небольшом жировом налете на стенках септика. Если же яма заилилась, народные средства будут как мертвому припарка.
Тут лучше выбрать химический метод очистки. Он прост, и справиться с ним может даже неопытный человек, который никогда ранее ничего подобного не проделывал. Химический метод не только справится с илом, не дающим воде свободно уходить, но и уберет неприятные запахи из септика.
По словам экспертов, для метода подойдут
- Нитраты
- аммоний;
- кислоты.
Несмотря на советы в Сети использовать формальдегиды, специалисты не советуют делать этого, поскольку данные вещества очень токсичны.
Самыми безопасными считают нитратные очистители.
Как применять:
Купив нитратный, аммониевый или кислотный очиститель в хозяйственном или строительном магазине, почитайте инструкцию, отмерьте нужное количество вещества и засыпьте в яму.
Яму надо плотно закрыть крышкой. Оставляем ее на 3−6 часов. За это время ил растворится, как и твердые частицы содержимого.
Откачиваем яму традиционным способом. Следующая откачка долго не потребуется.
Преимущества химической очистки выгребной ямы заключаются в том, что проводить ее можно в любое время года. К недостаткам можно отнести несочетаемость с пластиковыми емкостями в септиках.
Также, использовав химикаты раз, вы будете повторять потом и впредь. Биологические препараты после химии не работают. Чтобы пользоваться потом другими способами, придется тщательно промывать септик чистой водой, пишет hibiny.ru.