Как спасти заиленную выгребную яму и не вызывать ассенизатора каждые две недели: что залить внутрь

Выгребные ямы со временем начинают наполняться все быстрее. Многие даже не замечают того момента, когда начинают откачивать переполнившийся септик по 1−2 раза в месяц. Это — затратно, услуги ассенизатора ныне очень дороги. В среднем, ассенизаторы берут в зависимости от региона от 1000 до 3000 рублей за одну откачку. Как быть?

Если ваша выгребная яма после откачки быстро наполняется, говорят специалисты профильного портала kanalizatsiyavse.ru, наиболее вероятная причина — заиливание. Тут не справиться с проблемой народными средствами. Сода и уксус эффективны только при небольшом жировом налете на стенках септика. Если же яма заилилась, народные средства будут как мертвому припарка.