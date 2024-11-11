Права аннулируют с завтрашнего дня: водителей ждет новый сюрприз
- 09:20 11 ноября
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- Служба новостей
Водителям рассказали о новом сюрпризе, который будет связан с изменениями в законодательстве. За счет данного нововведения может наступить ситуация, когда уже с завтрашнего дня у водителей будут аннулировать права, сообщает PRIMPRESS.
Как отмечают специалисты, новые документы внесут сразу несколько изменений в законодательство. Так, в первом случае по-другому начнут выдавать водителям медицинские справки. Все это приведет к тому, что вся информация о здоровье автовладельцев будет находиться в распоряжении Минздрава, который передаст эту базу в ГИБДД. А бумажные справки канут в небытие.
Согласно второму изменению, водителям может потребоваться внеплановая проверка здоровья. Это может случиться, если будут отмечены отклонения на профосмотре. Например, если у водителя ухудшилось зрение, информацию о данном факте специалисты передадут в автоинспекцию. И если зрение ухудшится до определенного порога, водительские права могут аннулировать уже с завтрашнего дня.
Эксперты опасаются, что данные перемены могут спровоцировать волну самоуправства. Так, водители, у которых ухудшилось здоровье, могут захотеть «откупиться» от проверяющих, поэтому коррупционная составляющая может усилиться.