Права аннулируют с завтрашнего дня: водителей ждет новый сюрприз

Водителям рассказали о новом сюрпризе, который будет связан с изменениями в законодательстве. За счет данного нововведения может наступить ситуация, когда уже с завтрашнего дня у водителей будут аннулировать права, сообщает PRIMPRESS.

Как отмечают специалисты, новые документы внесут сразу несколько изменений в законодательство. Так, в первом случае по-другому начнут выдавать водителям медицинские справки. Все это приведет к тому, что вся информация о здоровье автовладельцев будет находиться в распоряжении Минздрава, который передаст эту базу в ГИБДД. А бумажные справки канут в небытие.