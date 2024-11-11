И работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей с 12 ноября

Денежную выплату начнут перечислять пенсионерам уже с понедельника, 11 ноября. Размер такого разового поощрения составит 10 тысяч рублей. А выдавать средства будут как работающим, так и неработающим. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

По словам эксперта, выдача новых денег для пенсионеров будет приурочена к одному из самых важных событий в жизни каждого человека. Речь идет о юбилее совместной жизни, то есть о юбилее свадьбы. Круглая дата должна быть от 50 лет и выше. При этом брак должен быть зарегистрирован официально.