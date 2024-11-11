И работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей с 12 ноября
- 10:05 11 ноября
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- Служба новостей
Денежную выплату начнут перечислять пенсионерам уже с понедельника, 11 ноября. Размер такого разового поощрения составит 10 тысяч рублей. А выдавать средства будут как работающим, так и неработающим. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
По словам эксперта, выдача новых денег для пенсионеров будет приурочена к одному из самых важных событий в жизни каждого человека. Речь идет о юбилее совместной жизни, то есть о юбилее свадьбы. Круглая дата должна быть от 50 лет и выше. При этом брак должен быть зарегистрирован официально.
Как уточнила Киреева, сейчас такую выплату хотят вывести на федеральный уровень. Но пока что этого не произошло, разовое пособие выдается уже во многих российских регионах. Так, часто размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Эти деньги выдают в Самарской области, на Урале, в Татарстане, Белгородской области и других субъектах Федерации.
Для получения денег нужно подготовить документы и подать заявление в МФЦ или соцзащиту. Главное, чтобы брак не прерывался на протяжении 50, 60 или 70 лет. И тем, кому заявление уже одобрили, средства начнут перечислять с понедельника, 11 ноября. Причем получить их смогут все пенсионеры вне зависимости от того, работают они или нет.