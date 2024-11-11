Всем заборам забор: бюджетный, не ржавеет, не просвечивает — пропускает ветер, но никто через него не перелезет

Заборы, которые можно установить и забыть о них на несколько лет, встречаются редко. Обычное дело — обновлять или ремонтировать ограждения каждые 10−15 лет. Материалы как профлист, древесина и даже камень имеют свои слабые стороны.

Металлические конструкции подвержены коррозии, древесина разрушается под воздействием влаги и солнца, а каменные ограждения, такие как кирпичные или из шлакоблоков, нуждаются в надежном фундаменте и регулярных затратах на обслуживание.