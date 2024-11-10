В Коми директор специализированной компании подозревается в невыплате зарплаты работникам
- 23:20 10 ноября
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- Елизавета Петрова
Следственный отдел по Усинску СУ СК России в Коми республике инициировал уголовное дело против директора ООО, подозреваемого в задержке зарплат сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).
Началом расследования послужили материалы, предоставленные прокуратурой.
По версии следствия, в период с мая по ноябрь этого года директор более двух месяцев частично не выплачивал зарплату нескольким сотрудникам, что привело к накоплению долгов перед ними. Окончательное число пострадавших и размер задолженности будут определены в процессе следствия. При этом, у руководителя была реальная возможность выплатить заработанное сотрудникам вовремя, но имеющиеся средства были использованы на другие нужды.
В рамках уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Ранее мы писали о том, что в 2024 году в Коми проводили поиск свыше тысячи работников дорожного хозяйства. В этом секторе оплата труда колеблется в диапазоне от 91 954 до 178 000 рублей.