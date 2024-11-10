В Коми директор специализированной компании подозревается в невыплате зарплаты работникам

По версии следствия, в период с мая по ноябрь этого года директор более двух месяцев частично не выплачивал зарплату нескольким сотрудникам, что привело к накоплению долгов перед ними. Окончательное число пострадавших и размер задолженности будут определены в процессе следствия. При этом, у руководителя была реальная возможность выплатить заработанное сотрудникам вовремя, но имеющиеся средства были использованы на другие нужды.