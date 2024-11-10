За сутки в Коми случилось четыре пожара

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Накануне, 9 ноября, в Коми произошло четыре пожара. Об этом сообщили в МЧС республики. По предоставленным данным, пострадавших и погибших в ЧП нет.

В ведомстве проинформировали, что в Сыктывкаре, на Дырносских дачах огонь повредил баню и дом на площади 38 квадратных метров. Предварительно причиной стала неисправность электрооборудования.

В Сыктывдинском районе из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи сгорела баня.