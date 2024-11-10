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За сутки в Коми случилось четыре пожара

За сутки в Коми случилось четыре пожараФото из архива редакции

Накануне, 9 ноября, в Коми произошло четыре пожара.

Об этом сообщили в МЧС республики. По предоставленным данным, пострадавших и погибших в ЧП нет.

В ведомстве проинформировали, что в Сыктывкаре, на Дырносских дачах огонь повредил баню и дом на площади 38 квадратных метров. Предварительно причиной стала неисправность электрооборудования.

В Сыктывдинском районе из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи сгорела баня.

Ранее мы писали о том, что 7 ноября в поселке Красный Яг случился пожар на улице Лесокомбинатовская в доме номер 23. В результате инцидента погиб мужчина, рожденный в 1965 году. Пожарно-спасательная служба Печорского района получила сообщение о возгорании, что позволило быстро потушить огонь, охвативший площадь в 3 квадратных метра.

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