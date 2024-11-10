Под Сосногорском железнодорожную линию привели в порядок по решению суда

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В главном транспортном узле Республики Коми завершился значительный капитальный ремонт, благодаря стараниям местной транспортной прокуратуры. В главном транспортном узле Республики Коми завершился значительный капитальный ремонт, благодаря стараниям местной транспортной прокуратуры. Участок железной дороги, создававший проблемы и соединяющий Вис и Малую Перу, теперь приведен в порядок и обеспечивает безопасное движение.

После того как были обнаружены нарушения в области безопасности на железной дороге, транспортная прокуратура Сосногорска предприняла решительные действия, обратившись в суд. Сосногорский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора, что стало ключевым моментом для повышения безопасности перевозок. Через год на этом участке уже нет никаких нарушений, и ремонтные работы завершены успешно.