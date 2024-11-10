Под Сосногорском железнодорожную линию привели в порядок по решению суда
- 20:30 10 ноября
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- Елизавета Петрова
В главном транспортном узле Республики Коми завершился значительный капитальный ремонт, благодаря стараниям местной транспортной прокуратуры.
В главном транспортном узле Республики Коми завершился значительный капитальный ремонт, благодаря стараниям местной транспортной прокуратуры. Участок железной дороги, создававший проблемы и соединяющий Вис и Малую Перу, теперь приведен в порядок и обеспечивает безопасное движение.
После того как были обнаружены нарушения в области безопасности на железной дороге, транспортная прокуратура Сосногорска предприняла решительные действия, обратившись в суд. Сосногорский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора, что стало ключевым моментом для повышения безопасности перевозок. Через год на этом участке уже нет никаких нарушений, и ремонтные работы завершены успешно.
Ранее мы писали о том, что на участке Едва-Мозындор обвалился мост. Его унесло потоком воды. Дорога в сторону Кослана была закрыта, и добраться можно только по железной дороге. Сообщается, что в результате изоляции оказались 12 тысяч человек.