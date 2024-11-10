Колокольцев наградил сыктывкарцев за мужество и героизм, проявленные при спасении людей

В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения 31 сотрудника правоохранительных органов из 17 регионов страны за проявленные мужество и героизм при спасении людей.

Среди награждённых оказались сотрудники отдельного батальона ППС УМВД России по Сыктывкару, Эдуард Шулепов и Валентин Шашев.

Уточним, что пожар, который мог привести к трагедии, произошёл в феврале текущего года в Сыктывкаре. Из-за неисправности электрооборудования вспыхнул огонь в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Юхнина.

Услышав о происшествии, сотрудники ППС Эдуард Шулепов и Валентин Шашев незамедлительно отправились на место.

На месте они обнаружили, что из окон на втором этаже здания вырываются дым и пламя. Без промедления, они зашли в задымлённый подъезд. В задымлённом тамбуре возле дверей горящей квартиры они заметили девочку с дезориентированной бабушкой, которая потерялась и не знала, как выбраться. Валентин Шашев поднял ребёнка на спину и вместе с пожилой женщиной вывел их наружу.

Одновременно Эдуард Шулепов помогал другим жильцам эвакуироваться из здания. Позже к нему присоединился Валентин Шашев, и они продолжили обход квартир, предупреждая соседей о пожаре и ассистируя в эвакуации на свежий воздух.

Благодаря профессиональным действиям полицейских всё закончилось удачно. До прибытия пожарных они успели вывести 19 человек, включая одного ребёнка, из задымлённого подъезда.