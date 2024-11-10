Власти взяли под опеку погорельцев в Ухте - жилой дом оперативно восстановят
- 14:30 10 ноября
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- Елизавета Петрова
Жители микрорайона Озёрный в Ухте, чьи дома пострадали от пожара, получили поддержку.
Об этом сообщил Магомед Османов, глава муниципальной администрации, на своей странице.
Напомним, что 9 ноября возгорание произошло в многоквартирном доме №6 на улице Чернова. По данным из ГУ МЧС России по Коми, причиной пожара стала неисправность конструкции и изготовление электрооборудования.
О происшествии было быстро сообщено временно исполняющему обязанности главы Коми, Ростиславу Гольдштейну, который распорядился незамедлительно оказать помощь жильцам и обеспечить их удобствами.
Согласно информации ГУ МЧС, пламя охватило крышу, и инспекторы пожнадзора занимаются выяснением причин. В момент пожара из здания эвакуировали 40 человек, пострадавших нет.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Ухты обсудили текущую ситуацию. Для 21 жителя, среди которых пятеро детей, было организовано временное проживание в гостинице с необходимыми удобствами.
"Я поручил организовать транспортировку детей до школ на время их проживания в гостинице и обеспечить жителей питанием три раза в день. Также профильные специалисты немедленно займутся восстановлением повреждённых огнём частей здания и решением вопросов с коммуникациями", - отметил М. Османов.
По любым вопросам жители могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Ухты по номеру: 76-00-90.