Власти взяли под опеку погорельцев в Ухте - жилой дом оперативно восстановят

Жители микрорайона Озёрный в Ухте, чьи дома пострадали от пожара, получили поддержку.

Об этом сообщил Магомед Османов, глава муниципальной администрации, на своей странице.

Напомним, что 9 ноября возгорание произошло в многоквартирном доме №6 на улице Чернова. По данным из ГУ МЧС России по Коми, причиной пожара стала неисправность конструкции и изготовление электрооборудования.

О происшествии было быстро сообщено временно исполняющему обязанности главы Коми, Ростиславу Гольдштейну, который распорядился незамедлительно оказать помощь жильцам и обеспечить их удобствами.

Согласно информации ГУ МЧС, пламя охватило крышу, и инспекторы пожнадзора занимаются выяснением причин. В момент пожара из здания эвакуировали 40 человек, пострадавших нет.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Ухты обсудили текущую ситуацию. Для 21 жителя, среди которых пятеро детей, было организовано временное проживание в гостинице с необходимыми удобствами.