Быстрые яблочные трубочки на сковороде за 5 минут: легкий рецепт
- 17:03 10 ноября
- 12+
- Служба новостей
freepik.com
Необходимые ингредиенты:
- 2 листа лаваша
- 500 г яблок
- 2 столовые ложки сахара
- 4 столовые ложки растительного масла
- сахарная пудра для присыпки (опционально)
- корица, орехи или изюм (по желанию)
- кусочек сливочного масла
Процесс приготовления:
- Нарезаем лаваш на квадратные кусочки размером приблизительно 15×15 см.
- Снимаем кожуру с яблок, режем их на мелкие части и кладем в сковороду, добавляя 2 столовые ложки воды и кусочек сливочного масла.
- Готовим под крышкой в течение 5 минут.
- Как только яблоки станут мягкими, сливаем излишки жидкости и оставляем остывать.
- На один край каждого квадратика лаваша кладем полоску яблочной начинки, посыпаем сахаром и корицей. При желании добавляем изюм или орехи.
Скручиваем лаваш в трубочки с начинкой. Жарим их на сковороде в растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон, пишет mixnews.lv.