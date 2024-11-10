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Быстрые яблочные трубочки на сковороде за 5 минут: легкий рецепт

Быстрые яблочные трубочки на сковороде за 5 минут: легкий рецептfreepik.com

Необходимые ингредиенты:

  • 2 листа лаваша
  • 500 г яблок
  • 2 столовые ложки сахара
  • 4 столовые ложки растительного масла
  • сахарная пудра для присыпки (опционально)
  • корица, орехи или изюм (по желанию)
  • кусочек сливочного масла

Процесс приготовления:

  1. Нарезаем лаваш на квадратные кусочки размером приблизительно 15×15 см.
  2. Снимаем кожуру с яблок, режем их на мелкие части и кладем в сковороду, добавляя 2 столовые ложки воды и кусочек сливочного масла.
  3. Готовим под крышкой в течение 5 минут.
  4. Как только яблоки станут мягкими, сливаем излишки жидкости и оставляем остывать.
  5. На один край каждого квадратика лаваша кладем полоску яблочной начинки, посыпаем сахаром и корицей. При желании добавляем изюм или орехи.

Скручиваем лаваш в трубочки с начинкой. Жарим их на сковороде в растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон, пишет mixnews.lv.

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