Этот любимый цвет указывает на низкий интеллект человека

Фиолетовый часто ассоциируется с творчеством, фантазией и духовностью. Однако исследование, проведенное в Университете Нью-Йорка, показывает, что те, кто предпочитает этот цвет, могут быть склонны к непредсказуемости и испытывать трудности в общении. Специалисты считают, что фиолетовый привлекает людей, которых иногда называют "городскими чудаками".

Ученые объясняют такие результаты тем, что фиолетовый является чрезвычайно стимулирующим цветом. Также исследование выявило, что люди, выбирающие фиолетовый, отличаются повышенной творческой активностью, что, вероятно, связано с ассоциацией этого цвета с воображением и духовными аспектами жизни.