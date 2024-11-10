Полы в бане теплые даже в -30 — без всяких труб и кабелей: найден способ утепления с «нулевыми» расходами

В большинстве российских бань полы возводят на фундаменте с бетонной основой. Однако даже такие полы не всегда спасают от зимней стужи, и в мыте нередко чувствуешь холод над полом.

Чтобы устранить этот недостаток, не обязательно прибегать к установке дорогостоящих систем водяного или электрического подогрева. Существует бюджетный способ использовать бесплатные материалы, как показывает канал «Посад».