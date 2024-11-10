Как часто нужно менять постельное белье: запомните всего 5 простых правил
- 11:05 10 ноября
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- Служба новостей
freepik.com
Постельное белье является местом накопления пыли, пота и грязи. По этой причине крайне важно периодически его обновлять.
Если не заменять белье своевременно, это может привести к серьезным проблемам.
Что следует учитывать
- На постельном белье задерживаются мертвые клетки кожи.
- Кроме того, на нем скапливаются пот, различные загрязнения и пыль.
- Эти условия создают благоприятную среду для роста бактерий и вредных микроорганизмов.
- Пренебрежение регулярной сменой белья может вызвать кожные и респираторные проблемы.
Частота обновления
- Обновление постельного белья должно проводиться каждые 7-10 дней. Частота замены может варьироваться в зависимости от различных факторов.
- Например, в период болезни следует менять белье чаще.
- Также частота обновлений зависит от индивидуальных характеристик и времени года. Летом, когда повышенное потоотделение, потребуется чаще менять белье.
- Кроме того, частая смена белья будет необходима, если в доме живут домашние животные.
- Детское постельное белье рекомендуется менять раз в неделю или по мере загрязнения.