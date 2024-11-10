"Закупитесь впрок, пока не стало поздно": эксперты предупредили о мощном подорожании популярного у россиян товара
- 11:00 10 ноября
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- Служба новостей
Любителей чая ожидает неприятная новость: к концу года цена на черный чай в пакетиках может вырасти на 7-10%. Причина – зависимость России от импорта чая: всего 20% сырья для производства выращивается у нас, остальное приходится закупать за границей.
Нестабильная геополитическая обстановка, проблемы с логистикой и неблагоприятные погодные условия уже привели к росту цен на импортный чай. Например, цены на чай из Индии могут вырасти на 20% из-за засухи.
Больше всего подорожает черный чай в пакетиках. Элитные сорта зеленого чая, пуэр и улун будут дорожать медленнее, максимум на 5%.
Россия входит в пятерку стран-лидеров по потреблению чая, где 98% населения предпочитает этот напиток. Более 85% россиян пьют черный чай, 10% - зеленый, и около 1% - травяные сборы. Об этом пишет "Газета.ру".