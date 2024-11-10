"Потеряете все деньги": пенсионный эксперт Михаил Хазин призывает россиян не совершать эту роковую ошибку

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Известный экономист Михаил Хазин призывает россиян с осторожностью подходить к инвестированию своих накоплений в условиях нестабильной экономической ситуации. Как сообщает ИА DEITA., Хазин считает, что одним из наиболее надежных способов сохранения сбережений является открытие банковских вкладов с начислением сложных процентов на максимальный срок. В текущих условиях, когда экономическая обстановка нестабильна, важно сосредоточиться на сохранении капиталов.

Экономист предостерегает от участия в рискованных вложениях, таких как торговля на бирже, инвестиции в криптовалюту или любые финансовые проекты с обещаниями высокой доходности при отсутствии рисков.