"Вся зима будет аномальная": синоптики сказали, к чему готовиться
- 10 ноября 09:20
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- Служба новостей
Синоптики рассказали о новых данных, которые касаются погоды предстоящей зимой. Климатическая ситуация в декабре, январе и феврале будет выходить за рамки нормы. И в итоге вся зима будет аномальная, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали метеорологи, нынешняя зима, которая по календарю наступит уже меньше чем через месяц, а по факту пришла уже во многие регионы, будет нестандартной. Дело в том, что климатические аномалии фиксировались все последние сезоны: аномальным было лето, затем текущая осень, а вслед за ними удивить планирует и зимний сезон.
По словам синоптиков, изменения климата проявят себя в России в этот раз в полной красе. Главной приметой зимы будет сильная контрастность. Это значит, что погода будет буквально сходить с ума. То есть в какой-то момент будут наступать периоды сильной оттепели, а затем температура будет резко падать до аномально низких значений.
Причем осадков должно выпасть больше нормы в течение декабря и января. То есть во многих регионах, в том числе в Москве, стоит ждать очень снежную зиму. Но в отдельные дни снег будет таять, а на улице будет возникать слякоть.