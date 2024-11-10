"Вся зима будет аномальная": синоптики сказали, к чему готовиться

Синоптики рассказали о новых данных, которые касаются погоды предстоящей зимой. Климатическая ситуация в декабре, январе и феврале будет выходить за рамки нормы. И в итоге вся зима будет аномальная, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали метеорологи, нынешняя зима, которая по календарю наступит уже меньше чем через месяц, а по факту пришла уже во многие регионы, будет нестандартной. Дело в том, что климатические аномалии фиксировались все последние сезоны: аномальным было лето, затем текущая осень, а вслед за ними удивить планирует и зимний сезон.