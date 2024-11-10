Жителя Коми наказали исправработами за кражу инструментов и бытовой техники

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Ухтинским городским судом было рассмотрено уголовное дело против 46-летнего местного жителя, ранее несудимого и безработного. 12 марта 2024 года мужчина в вечернее время, при помощи взятой с собой монтировки, вскрыл входную дверь в нежилое помещение и украл инструменты и бытовую технику, нанеся потерпевшему существенный материальный вред на сумму свыше 21 000 рублей.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как кражу, что подразумевает тайное похищение чужой собственности с незаконным проникновением в помещение (пункты «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ). Подсудимый признал свою вину в краже, а также было частично изъято украденное имущество.

При вынесении приговора суд учел добровольное признание, раскаяние, активное содействие в раскрытии и расследовании преступления, частичное возмещение ущерба, а также принесение извинений потерпевшему.