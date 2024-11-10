В Коми мужчина не смог через суд вернуть деньги, подаренные бывшей на оплату пластического хирурга
- 09:50 10 ноября
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- Елизавета Петрова
Житель Ухты направил иск в суд, пытаясь вернуть деньги, которые он передал бывшей на оплату пластической операции.
Эту информацию представила пресс-служба судов Коми.
Ухтинец сообщил, что они устно договорились о займе, по которому он 14 января передал ей 30 тысяч рублей, а через две недели добавил 470 тысяч рублей. Средства предназначались для пластической операции, и женщина пообещала вернуть деньги до 30 марта 2024 года, но этого не сделала. Факт передачи денег подтвержден заверенной нотариусом перепиской в соцсети. Мужчина отправил женщине претензию, которую она не получила, поэтому он обратился в суд.
На суде мужчина пояснил, что изначально не оформлял договор, так как хотел помочь женщине финансово. После разрыва отношений он ожидал, что деньги ему вернут.
Женщина подтвердила получение средств. Переписка между ними в соцсети не содержала условия займа и сроки возврата. Однако говорилось, что если мужчина не хочет больше поддерживать отношения, она готова написать расписку и вернуть деньги.
Суд решил, что представленные факты и переписка не свидетельствуют о займе, а демонстрируют дарение. Ухтинский городской суд отказал в удовлетворении иска. Решение ещё не вступило в силу.