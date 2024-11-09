В Сыктывкаре наградили лучших спортсменов комплекса ГТО
- 01:00 10 ноября
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- Анастасия Амелькина
В столице Коми прошла церемония награждения спортсменов, которые успешно завершили испытания всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), показав высокие результаты. Об этом пишет мэр города Владимир Голдин.
Комплекс ГТО, существующий с 1931 года, объединяет людей, ведущих активный образ жизни. Решимость и упорство участников становятся примером для других.
Для тех, кто успешно выполнил нормативы ГТО, предусмотрены награды: золотая, серебряная и бронзовая. Количество необходимых нормативов варьируется от 5 до 9 в зависимости от возраста. Вчера более 70 спортсменов, для которых спорт стал важной частью жизни, получили свои награды.
Особенно выделили Алексея Карнюшина из Сыктывкара. Он в составе сборной Республики Коми занял второе место на всероссийском этапе Фестиваля физкультурно-спортивного комплекса среди школ, что стало важным достижением для команды и региона. Письма благодарности получили и те, кто активно способствует развитию комплекса ГТО в Сыктывкаре.
Комплекс ГТО — это не просто нормативы, а система, помогающая развивать физические навыки и готовиться к современным вызовам. Владимир Голдин отметил, что всё больше горожан выбирают спорт как образ жизни и стремятся к новым достижениям. Мероприятия комплекса реализуются в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография".