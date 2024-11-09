В Сыктывкаре наградили лучших спортсменов комплекса ГТО

В столице Коми прошла церемония награждения спортсменов, которые успешно завершили испытания всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), показав высокие результаты. Об этом пишет мэр города Владимир Голдин.

Комплекс ГТО, существующий с 1931 года, объединяет людей, ведущих активный образ жизни. Решимость и упорство участников становятся примером для других.