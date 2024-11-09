Эксклюзивный лот: Автограф Юрия Шатунова в Ухте оценили в 100 тысяч рублей

Фото с Авито

В Ухте продают автограф Юрия Шатунова за 100 тысяч рублей. Об этом пишет БНК. На популярной площадке бесплатных объявлений «Авито» появилось необычное предложение — автограф культового исполнителя Юрия Шатунова, бывшего солиста группы «Ласковый май», выставлен на продажу за 100 тысяч рублей. Раритетная подпись была получена в 2016 году во время концерта артиста в Сыктывкаре, прошедшего в театре оперы и балета.

Автор объявления утверждает, что автограф — подлинный, а его ценность и раритетность способны повысить в несколько раз первоначальную стоимость. Он делится историей приобретения: в то время дочь мужчины училась в Сыктывкарском государственном университете на лечебном факультете и смогла получить автограф после встречи с легендарным певцом.