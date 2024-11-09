Ледостав в Коми: Подготовка к зиме началась с демонтажа наплавных мостов

В Коми зимний сезон стартует с активной подготовки транспортной инфраструктуры к суровым погодным условиям. Уже стартовала замена наплавных мостов ледовыми переправами, что стало сигналом начала заледенения рек, пишет Комиинформ.

Как сообщил Владимир Бурцев, глава Комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, на брифинге 8 ноября, в течение этой зимы в Коми запланировано открытие 102 зимних дороги, из которых 98 будут автомобильными и четыре предназначены для пеших переходов.