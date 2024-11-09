Ледостав в Коми: Подготовка к зиме началась с демонтажа наплавных мостов
- 22:45 9 ноября
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- Анастасия Амелькина
В Коми зимний сезон стартует с активной подготовки транспортной инфраструктуры к суровым погодным условиям. Уже стартовала замена наплавных мостов ледовыми переправами, что стало сигналом начала заледенения рек, пишет Комиинформ.
Как сообщил Владимир Бурцев, глава Комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, на брифинге 8 ноября, в течение этой зимы в Коми запланировано открытие 102 зимних дороги, из которых 98 будут автомобильными и четыре предназначены для пеших переходов.
Основную тревогу вызывает начало ледостава, когда местные жители порой рискуют, переходя по недостаточно крепкому льду или путешествуя по водоемам на снегоходах. Однако, отрезанные от основной инфраструктуры населенные пункты проявляют глубокую осведомленность и ответственность в подготовке к установлению ледового покрова, подтвердил Бурцев.
"Местные жители, отлично зная климатические особенности своего региона, заблаговременно готовятся к возможной изоляции транспортной доступа. Еще в летние месяцы осуществляется доставка ключевых продуктов, топлива и медикаментов", — пояснил он.
На данный момент из всех 23 наплавных мостов, функционирующих в Коми, два уже демонтированы — в поселениях Кузьдибож и Ижма. Жителям предстоит привыкнуть к изменившейся транспортной ситуации в ожидании зимних переправ.