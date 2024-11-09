Морозные капризы ноября: прогноз погоды для Коми и городов региона

На 10 ноября жители Республики Коми столкнутся с переменной облачностью, которая будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и снега. Об этом информирует ЦГМС региона.

В ночное время возможны как небольшие, так и умеренные осадки, особенно на крайних северных территориях, где ожидается небольшой снег. Дневные часы порадуют жителей Республики малым количеством снежных проявлений. Ветер будет преобладать северный и северо-западный со скоростью от 8 до 13 м/с, с возможными ночными порывами до 15-17 м/с. Температурные показатели по региону будут колебаться в пределах от -2 до -7°C, но при ясном небе могут опуститься до -9…-14°C. Автомобилистам стоит быть особо внимательными, так как на дорогах возможно образование гололедицы.