Морозные капризы ноября: прогноз погоды для Коми и городов региона
- 21:45 9 ноября
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- Анастасия Амелькина
На 10 ноября жители Республики Коми столкнутся с переменной облачностью, которая будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и снега. Об этом информирует ЦГМС региона.
В ночное время возможны как небольшие, так и умеренные осадки, особенно на крайних северных территориях, где ожидается небольшой снег. Дневные часы порадуют жителей Республики малым количеством снежных проявлений. Ветер будет преобладать северный и северо-западный со скоростью от 8 до 13 м/с, с возможными ночными порывами до 15-17 м/с. Температурные показатели по региону будут колебаться в пределах от -2 до -7°C, но при ясном небе могут опуститься до -9…-14°C. Автомобилистам стоит быть особо внимательными, так как на дорогах возможно образование гололедицы.
В Сыктывкаре 10 ноября предвещается облачная погода с редкими прояснениями. В ночное время пройдет дождь, который со сменой температур превратится в снег, а дневные часы принесут лишь слабые снегопады. Ветер из северо-западного направления будет умеренным, достигая 8-13 м/с. В городе столбики термометров покажут одинаковые значения как ночью, так и днем — от -2 до -4°C.
В Ухте, согласно прогнозам, также ожидаются переменные облака и небольшой снег, который в ночное время может усилиться до умеренного. Температура останется стабильной как в ночные, так и в дневные часы, держась между -3 и -5°C. Северо-западный ветер будет умеренным.