Жительница Коми разоблачила интернет-мошенников до того, как те успели нанести ущерб

Фото из архива Pro Города

В Сыктывдинском районе медсестра ловко распознала попытку интернет-мошенничества и смогла предотвратить кражу. Об этом сообщает МВД региона. 53-летняя женщина разместила объявление о продаже детской коляски на популярном сайте бесплатных объявлений и вскоре получила звонок от якобы заинтересованного покупателя. Потенциальный клиент предложил необычную схему оплаты через интернет-сервис, аргументируя это тем, что переводы с его счета являются платными. Для продолжения сделки мошенник перевел разговор в мессенджер и прислал подозрительную ссылку для ввода банковских данных, затем потребовал смс-код для якобы безопасного перевода средств.

Однако бдительная жительница региона не поддалась на уловку. Вспомнив предупреждения полицейских о мошеннических схемах, она сразу же заблокировала свою карту и обратилась в местное отделение полиции. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.