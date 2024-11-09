Как заставить замиокулькас отращивать новые листья: достаточно устранить эти 3 ошибки в выращивании

Замиокулькас — это популярное комнатное растение, ценное за свои блестящие и красивые листья. Считается, что оно приносит владельцам финансовую удачу.

Родиной замиокулькаса является Южная Африка. У этого растения корни имеют форму клубней, похожих на картошку. Клубни обладают большой силой роста и могут даже разрушить стенки горшка. В них аккумулируется основное количество влаги, которая затем распределяется по надземной части растения по мере надобности.