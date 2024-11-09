Хитрые дачники скупают подгузники пачками: вот для чего они нужны уже зимой — догадаться нереально

Высокой популярностью у дачников пользуются детские подгузники, ведь они готовы скупать их целыми пачками. Опытные садоводы смогли найти им необычное применение, благодаря чему получится решить одну проблему. Сайт «7 дач» рассказал об этом чуть подробнее.

Уже зимой у дачников начнется сезон рассады, из-за чего постоянно придется ухаживать за многочисленными растениями. Рассада требует не только правильного света, подкормок, но и частого полива, ведь на первых этапах развития любая культура требует много влаги.