Хитрые дачники скупают подгузники пачками: вот для чего они нужны уже зимой — догадаться нереально
- 11:05 9 ноября
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- Служба новостей
Высокой популярностью у дачников пользуются детские подгузники, ведь они готовы скупать их целыми пачками. Опытные садоводы смогли найти им необычное применение, благодаря чему получится решить одну проблему. Сайт «7 дач» рассказал об этом чуть подробнее.
Уже зимой у дачников начнется сезон рассады, из-за чего постоянно придется ухаживать за многочисленными растениями. Рассада требует не только правильного света, подкормок, но и частого полива, ведь на первых этапах развития любая культура требует много влаги.
Поливать каждую емкость с рассадой весьма затруднительно, поэтому хитрые дачники и придумали лайфхак с детским товаром. Наполнитель подгузников хорошо держит влагу, из-за чего его можно добавлять в почву при высадке культур.
Обычно для подобной цели применяется специальный гидрогель, однако он имеет высокую стоимость, поэтому проще воспользоваться наполнителем детских подгузников. Используя эту хитрость, вам придется поливать рассаду в 2-3 раза реже, чем обычно. Наполнитель будет подпитывать влагой растения, из-за чего они точно не засохнут даже без полива.
Лайфхак отлично подходит для занятых садоводов, у которых нет времени на постоянный уход за растениями, пишет News102.ru.