Ламинат будет сиять как новый: всего один стакан на ведро: никаких часовых уборок и химии
- 11:00 9 ноября
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- Служба новостей
С течением времени полы, покрытые ламинатом или линолеумом, могут потерять свою первоначальную привлекательность. Вместо того чтобы прибегать к агрессивным химическим чистящим средствам, которые могут повредить поверхность, попробуйте использовать черный чай — натуральное и экономичное средство для придания вашим полам свежести.
Почему черный чай?
Черный чай богат веществами, которые эффективно борются с микробами и грибками. Это делает его отличным выбором для очистки полов, обеспечивая не только чистоту, но и безопасность для вашего дома.
Как приготовить чайный раствор для уборки
1. Приготовьте крепкий раствор: Возьмите один чайный пакетик и залейте его кипятком в чашке. Дайте чаю настояться и остыть.
2. Смешайте с водой: Перелейте остывший чай в ведро с чистой водой. Если хотите усилить эффект, добавьте больше пакетиков.
3. Мытье пола: Используйте полученный раствор для протирания пола. После этого оставьте поверхность высыхать.
После первой уборки ваши полы станут темнее, чище и приобретут красивый блеск. Эффект сохранится до следующей уборки, радуя глаз и создавая уют в вашем доме.
Этот метод подходит только для темных ламинатных и линолеумных покрытий. На светлых полах черный чай может оставить пятна, поэтому будьте внимательны при выборе покрытия для чистки, пишет портал News102.ru.