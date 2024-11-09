В Коми растёт популярность посудомоечных машин

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В последние годы наблюдается значительный рост популярности посудомоечных машин среди населения Республики Коми. Об этом сообщает Комистат. Еще в 2018 году на каждые 100 домохозяйств приходилось лишь 6 таких устройств, но к 2023 году цифра увеличилась до 22, свидетельствуя о нарастающем интересе к современным технологиям и удобствам в быту. Этот тренд особенно заметен в городской местности, где многие по достоинству оценили преимущества посудомоечных машин.

На сегодняшний день каждая четвертая городская кухня оборудована этим устройством, что существенно облегчает повседневную жизнь домохозяек и домохозяев. Их широкое применение позволяет экономить время и воду, что становится особенно актуальным в условиях ускоряющегося ритма городской жизни.

Сельская местность постепенно также адаптируется к этим изменениям. Хотя до полного проникновения технологий в эти регионы еще далеко, каждая седьмая кухня в деревне уже оснащена посудомоечной машиной. Это говорит о постепенном изменении традиционных фермерских укладов и стремлении к более комфортному быту.