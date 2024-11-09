Сбрызните толстянку — покроется облачками цветов на всю зиму: щепотка порошка превратит крассулу в нарядное деревце

Толстянка, также известная как «денежное дерево» или крассула, представляет собой вечнозеленый суккулент с красивой и густой кроной, усеянной сочными листьями.

Цветение этого растения — зрелище особенно эффектное, но достичь его не так просто. В отличие от фиалок или спатифиллумов, для толстянки цветение является редким явлением. Однако, следуя некоторым рекомендациям, можно стимулировать его появление.