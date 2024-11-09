Сбрызните толстянку — покроется облачками цветов на всю зиму: щепотка порошка превратит крассулу в нарядное деревце
- 07:13 9 ноября
- 12+
- Служба новостей
Толстянка, также известная как «денежное дерево» или крассула, представляет собой вечнозеленый суккулент с красивой и густой кроной, усеянной сочными листьями.
Цветение этого растения — зрелище особенно эффектное, но достичь его не так просто. В отличие от фиалок или спатифиллумов, для толстянки цветение является редким явлением. Однако, следуя некоторым рекомендациям, можно стимулировать его появление.
Во-первых, в осенне-зимний период придерживайтесь следующих рекомендаций по уходу за толстянкой:
- Переместите растение с южного окна, обеспечив ему короткий световой день.
- Поливайте растение умеренно, не чаще одного раза в 3-4 недели.
- Держите кустик в прохладных условиях (оптимально — при температуре от 10 до 15 градусов тепла) до момента появления бутонов.
Во-вторых, как только появятся первые бутоны, опрыскайте растение раствором борной кислоты. Это продлит период цветения и предотвратит осыпание соцветий.
Борная кислота включает микронутриент бор, который полезен для растений и часто входит в состав удобрений. Для приготовления раствора разведите 1 грамм борной кислоты (это примерно четверть неполной чайной ложки) на 1 литр воды. Поскольку кислота плохо растворяется в холодной воде, сначала растворите ее в небольшом количестве горячей воды, а затем разбавьте до 1 литра водой комнатной температуры.
Опрыскивание толстянки полученным раствором следует проводить утром или вечером, повторяя процедуру через 10 дней. При возможности используйте дождевую воду или талую воду.