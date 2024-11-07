Житель Коми убил женщину ради 4 тысяч рублей, пельменей и банки огурцов

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В Воркуте осудили мужчину, вовлекшего пасынка в преступление. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Согласно информации ведомства, 37-летний житель Заполярья, который был условно-досрочно освобожден 23 октября 2023 года, совершил убийство спустя 24 дня.

По данным Верховного Суда Коми, обвиняемый предложил своему несовершеннолетнему пасынку украсть имущество у пенсионерки. Пока подросток отвлекал женщину за чаепитием, мужчина пробрался в ее квартиру. Обнаружив постороннего, хозяйка выразила недовольство его присутствием.

Воркутинец ответил на это, нанося женщине не менее пяти ударов по голове руками и ногами. После чего, взяв неопознанный предмет, он ударил её в грудь. От серьёзных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

После убийства мужчина вынес из квартиры 4 900 рублей, пять пачек пельменей и две банки огурцов.

За день до этого происшествия обвиняемый вместе с пасынком совершили кражу в магазине, прихватив три бутылки коньяка и 16 бутылок пива. Пока воркутинец отвлекал продавцов, пасынок выносил товары из магазина, переложив их в пакет.

В результате судебного разбирательства Верховный Суд Коми признал ранее судимого воркутинца виновным. Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.