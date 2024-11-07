Коми язык появится в онлайн-сервисе "Яндекс.Переводчик"
- 20:30 7 ноября
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- Инесса Богатая
Коми язык будет доступен на одном из крупнейших российских онлайн-переводчиков. Об этом сообщает "БНК".
По информации издания, в рамках пилотного проекта эксперты подготовили 100 тысяч пар предложений.
Министр национальной политики Республики Коми Роман Носков, сообщил о планируемом добавлении языка коми в сервис "Яндекс.Переводчик" во время обсуждения региональной государственной программы "Реализация государственной национальной политики" 7 ноября.
Республика вошла в число десяти регионов страны, которые участвуют в пилотной программе по интеграции языков коренных народов в это приложение. Команда из 16 специалистов перевела 100 тысяч пар предложений. На данный момент этот объем данных уже передан в Федеральное агентство по делам национальностей.
"Мы считаем, что 100 тысяч пар это недостаточно. У нас есть возможности для большего – более 1, 7 миллиона, — отметил министр. — Однако мы действовали в рамках выделенной задачи. Если будет принято решение об увеличении, мы готовы его реализовать".
Предполагается, что коми язык появится в сервисе в первой половине 2025 года.