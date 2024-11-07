Сыктывкарский ЛПК вновь приглашает студентов на стажировку

АО «СЛПК» объявляет прием заявок на оплачиваемую стажировку на предприятии в 2025 году от студентов предвыпускного и выпускного курсов очного отделения высших учебных заведений или магистратуры. Стажировка предполагает официальное трудоустройство параллельно с учебой по гибкому согласованному графику и длится от 3 до 6 месяцев. Оплата труда производится по специально установленным тарифам.

«Во время стажировки на комбинате студенты попадают в реальные рабочие условия, знакомятся с коллективом и нюансами будущей профессии. Для молодых людей это отличная возможность получить не только практический опыт работы, но и предложение о трудоустройстве по итогам стажировки. Активные, талантливые, целеустремленные и ответственные студенты обязательно войдут в кадровый резерв Сыктывкарского ЛПК», - сказала директор по персоналу АО «СЛПК» Татьяна Завацкая.