Сыктывкарский ЛПК вновь приглашает студентов на стажировку
- 15:06 7 ноября
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- Александра Клюенкова
АО «СЛПК» объявляет прием заявок на оплачиваемую стажировку на предприятии в 2025 году от студентов предвыпускного и выпускного курсов очного отделения высших учебных заведений или магистратуры. Стажировка предполагает официальное трудоустройство параллельно с учебой по гибкому согласованному графику и длится от 3 до 6 месяцев. Оплата труда производится по специально установленным тарифам.
«Во время стажировки на комбинате студенты попадают в реальные рабочие условия, знакомятся с коллективом и нюансами будущей профессии. Для молодых людей это отличная возможность получить не только практический опыт работы, но и предложение о трудоустройстве по итогам стажировки. Активные, талантливые, целеустремленные и ответственные студенты обязательно войдут в кадровый резерв Сыктывкарского ЛПК», - сказала директор по персоналу АО «СЛПК» Татьяна Завацкая.
Стажировку на комбинате можно пройти по следующим направлениям:
• Технология химической переработки древесины
• Автоматизация процессов
• Радиофизика
• Машины и оборудование лесного комплекса / в ЦБП
• Теплоэнергетика
• Экономика и финансы
• Закупки
• Логистика
• Информационные системы
• Управление персоналом
• Журналистика
• Административные процессы (делопроизводство, поддержка офиса)
• Лесное хозяйство
Чтобы стать стажером АО «СЛПК», нужно до 01.12.2024 г. отправить в компанию заявку – краткое резюме с указанием ФИО, вуза, курса, специальности и направления стажировки, а также контактных данных – телефон, email. После успешного рассмотрения заявкивас пригласят на телефонное интервью с сотрудником управления персоналом и собеседование с руководителем подразделения. При отборе стажеров компания обращает внимание на наличие таких личностных качеств как активная жизненная позиция, коммуникабельность, доброжелательность и целеустремленность.
Email для заявок на стажировку: olga.nikiforova@slpk.com.