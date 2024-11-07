"Закупитесь впрок, пока не стало поздно": эксперты предупредили о серьезном подорожании популярного у россиян товара

Любителей чая ожидает неприятная новость: к концу года цена на черный чай в пакетиках может вырасти на 7-10%. Причина – зависимость России от импорта чая: всего 20% сырья для производства выращивается у нас, остальное приходится закупать за границей.

Нестабильная геополитическая обстановка, проблемы с логистикой и неблагоприятные погодные условия уже привели к росту цен на импортный чай. Например, цены на чай из Индии могут вырасти на 20% из-за засухи.