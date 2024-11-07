Раз в год бросайте в выгребную яму 3−4 гриба — и откачка не нужна: в грунт будет уходить чистейшая вода
- 13:30 7 ноября
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- Служба новостей
Выгребные ямы и септики доставляют хозяевам частных домов немало хлопот. С годами внутренняя поверхность резервуаров покрывается жирным налетом, из-за чего ухудшается дренаж. В результате вода уходит плохо и к услугам ассенизации приходится обращаться с незавидной регулярностью.
Оказывается, решить проблему может помочь сама природа. Автор канала «Строительство дома. Просто о сложном» делится абсолютно бесплатным и натуральным средством, способным растворить органические отложения в выгребной яме и улучшить работу септика.
Для этого понадобится гриб трутовик, который легко найти в любом лесу — ведь он паразитирует на деревьях. Дело в том, что на этом грибе живет еще один почвенный гриб — триходерма, который и помогает в деле очищения стоков. Его нужно заселить в септик.
Триходерма паразитирует на болезнетворных микроорганизмах. В септике есть все условия для ее развития — влажность, тепло и органика для питания. Этот гриб способен переработать отходы и жирную пленку. Эффект наступает уже через несколько дней и является накопительным.
В яму можно бросить 3−4 небольших трутовика. По словам автора, однажды он отправил в свой септик даже гриб массой 15 кг. Через несколько лет паразит самостоятельно разлагается и исчезает, не становясь дополнительным мусором в яме.
Важно. В тяжелых случаях, когда вы чистите яму часто (раз в полгода), большие грибы кидать не стоит во избежание засорения насоса ассенизатора
«Раз в год можно бросить 3−4 гриба и тем самым улучшить качество переработки стоков. Соответственно, вы реже будете чистить септик, у вас будут более чистые стоки в грунт», — резюмирует автор, уточняя, что способ рабочий и проверен на многих септиках, пишет hibiny.ru.