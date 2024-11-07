Молодой сыктывкарец украл велосипед, чтобы быстрее добраться из бара в закусочную

Фото МВД по Коми

Сотрудники полиции Сыктывкара оперативно раскрыли кражу велосипеда, информирует пресс-служба МВД по Коми. В ночное время в УМВД России по столице Коми поступило заявление от 42-летней местной жительницы о пропаже велосипеда модели "Stels 710", оцененного в 13 тысяч рублей. По словам женщины, она оставила свое транспортное средство у круглосуточного магазина и отправилась за покупками. Вернувшись, она заметила пропажу. Полицейские изучили видеозаписи с камер наблюдения и установили, что велосипед забрал молодой человек.

В рамках оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска успели установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Сыктывкара, ранее не привлекавшийся к ответственности. Задержали его в ближайшем кафе, неподалеку от места инцидента, и доставили в управление для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Подозреваемый рассказал, что вечером находился в баре, выпивал и поссорился с одним из присутствующих. Потом ему показалось, что оппонент его преследует. Увидев неподалеку у входа в магазин велосипед без замка, он решил скрыться на нём, чтобы избавиться от преследования.